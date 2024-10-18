Жизнь Украине передали ценную коллекцию художественных произведений и книг о Голодоморе

2024-10-18 10:27

В Национальный музей Голодомора передали ценную коллекцию художественных произведений и книг о Голодоморе, которую собрал американский меценат и президент Американско-украинского делового совета (USUBC) Морган Уильямс. Об этом рассказала директор музея Леся Гасиджак во время эфира на Радио Культура.



По ее словам, каждый экспонат музея имеет особую историю, за которой стоит не только ценность искусства, но и человеческие трагедии.



"Каждый экспонат в нашем музее - это результат поисков, разговоров и записей свидетельств. Это не типологические предметы, а за каждым с ним стоит не история, а трагедия. Голодомор нужно осмыслить, а потом уже рефлексировать в одном или ином виде искусства. Поэтому эта передача важна для нас как институции", - объяснила директор.



Уильямс начал собирать свою коллекцию в 1997 году во время работы на Украине. Она включает 360 живописных и графических работ, таких как одна из последних картин Виктора Зарецкого Молот и 91 линорит Николая Бондаренко.



Также в собрании есть значки, марки, книги, буклеты и информационные открытки о Голодоморе. Полную передачу коллекции планируют завершить к середине ноября.



Морган Уильямс, не имея украинского происхождения, собирал эти предметы, желая сохранить память о трагедии. Он скончался 10 июня 2024 года в возрасте 84 лет.