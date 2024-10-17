ВОЙНА В Украине Мобилизация с 18 лет: в Раде сказали, кто требует снизить призывной возраст

2024-10-17 16:05


На Западе интересуются, почему Украина не хочет отправить на фронт свою молодежь.

В настоящее время Верховная Рада не рассматривает каких-либо законодательных инициатив касательно снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

По словам депутата, у него нет сведений о том, что страны Запада официально требуют от Киева снизить мобилизационный возраст. "Подтвердить или опровергнуть я не могу относительно таких официальных коммуникаций с нашими партнерами", - сказал он.

В то же время Вениславский признал, что такая тема на Западе все же поднимается – но не на официальном уровне, а в личном общении. По словам нардепа, на встречах западные политики и зарубежные журналисты действительно спрашивают, почему Украина не снижает мобилизационный возраст.

"Этот вопрос в Украине по снижению призывного возраста не рассматривается. Неоднократно была озвучена позиция президента и парламента, что мы такие инициативы на сегодня не рассматриваем. Чьи-то субъективные частные мнения точно не могут быть основаниями для дискуссий. Законодательные изменения по снижению призывного возраста не предусматриваются", - подчеркнул Вениславский.

Мобилизационный возраст в Украине: последние новости

На днях советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что США давят на Владимира Зеленского, подталкивая к снижению мобилизационного возраста в Украине. Якобы это делают представители обеих основных партий США, подчеркивая, что во Вьетнам американцы посылали мобилизованных с 19 лет.

Подобные идеи озвучивают и в украинском парламенте. Недавно народный депутат Александр Ющенко заявил, что нам нужно снижать мобилизационный возраст, чтобы не потерять государство. По его мнению, на фронте нужна здоровая и выносливая молодежь, а не мужчины 45 лет.

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