ВОЙНА В Украине Выезд за границу юношей до 17 лет: ограничивают ли их права

2024-10-19 10:30

 

Военнообязанным гражданам запрещено покидать Украину.

Юноши в возрасте 16-17 лет имеют право свободно пересекать государственную границу и выезжать за пределы Украины. Ограничения касаются только 18-60-летних мужчин.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Мы не ведем статистику по возрасту, по полу, для того чтобы я мог вам сейчас сразу сообщить такие данные. Но отмечу, что юноши 16-17 лет не ограничены в праве пересечения границы. Ограничения касаются исключительно граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60", – заявил он.

По словам Демченко, существенного увеличения количества выездов из Украины, как было в 2022-м, не наблюдается.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал угрозу в случае демобилизации бойцов в возрасте до 25 лет. По словам спикера парламента, "просто демобилизация – это обрушение отдельных участков украинского фронта в сопротивлении Российской Федерации".

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