ВОЙНА В Украине Во Львове задержали мошенника, который выманил у мужчин 400 тыс, обещая бронь и возможность выезда за границу

2025-05-07 14:39

Во Львове задержали мужчину, который обманом выманивал деньги у мужчин призывного возраста, обещая им трудоустройство на оборонном предприятии с последующим бронированием и возможностью выезда за границу. Об этом сообщает киберполиция в Телеграм.

По данным следствия, 33-летний львовянин искал "клиентов" через интернет и знакомых. Он предлагал за деньги организовать пересечение границы по фиктивным документам, а также обещал помощь с прохождением специальных курсов, которые якобы гарантировали трудоустройство на оборонное предприятие с последующим бронированием.

На самом деле задержанный не имел никакого отношения к обещанной работе и не имел сертификатов на проведение обучения. В течение декабря 2024 - января 2025 года он присвоил около 400 тысяч гривен двух потерпевших.

Мужчине предъявили подозрение в незаконном переправлении лиц через госграницу по ч. 3 ст. 332 и в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 УКУ. Санкции статей предусматривают до 9 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование. 

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