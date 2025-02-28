Жизнь Высший антикорсуд назначил миллионные залоги судьям, помогавшим избегать мобилизации и покидать страну

2025-02-28 10:27

Высший антикоррупционный суд применил меры к участникам организованной группы, работавшей внутри судебной системы и помогавшей военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Схема заключалась в массовой штамповке судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов без участия сторон в одном судебном заседании принималось решение, которое давало право выезда за границу. В общей сложности следствием установлено 1040 таких решений.

Для конспирации злоумышленники создали бэк-офис суда в адвокатском бюро и рекламировали свои услуги в соцсетях.

Так, суд применил к:

организатору преступления - председателю суда - меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн;

судьи - залог в размере 2 013 620 грн;

помощнику судьи - залог в размере 787 тыс. грн.

Также на указанных подозреваемых возложены процессуальные обязанности:

не отлучаться из Одесской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с определенным кругом лиц, в том числе другими подозреваемыми по делу и свидетелями, об обстоятельствах совершения уголовного преступления;

сдать на хранение в ГУ ГТС в Одесской области свои паспорта для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей, возложенных судом, определен на два месяца - до 26 апреля 2025 года.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.