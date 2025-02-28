Высший антикорсуд назначил миллионные залоги судьям, помогавшим избегать мобилизации и покидать страну

Высший антикоррупционный суд применил меры к участникам организованной группы, работавшей внутри судебной системы и помогавшей военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба САП.
Схема заключалась в массовой штамповке судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов без участия сторон в одном судебном заседании принималось решение, которое давало право выезда за границу. В общей сложности следствием установлено 1040 таких решений.
Для конспирации злоумышленники создали бэк-офис суда в адвокатском бюро и рекламировали свои услуги в соцсетях.
Так, суд применил к:
Также на указанных подозреваемых возложены процессуальные обязанности:
Срок действия обязанностей, возложенных судом, определен на два месяца - до 26 апреля 2025 года.
Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.