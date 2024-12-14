ВОЙНА В Украине В ГБР раскрыли данные за весь год по взяткам и незаконной переправке уклонистов за границу

2024-12-14 09:32

Сотрудники ГБР расследовали в 2024 году 287 уголовных производств по незаконной переправке лиц через государственную границу. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Подозрение объявлено 121 человеку, направлен в суд 61 обвинительный акт в отношении 96 человек.

Отмечается, что незаконные схемы по переправке лиц через госграницу создают в основном служебные лица, работники ТЦК, МСЭК, врачи и правоохранители.

Чаще всего злоумышленники используют механизм снятия с военного учета по подложным диагнозам, указывающим на непригодность к военной службе.

ГБР также начало выявлять случаи, когда заработать на военнообязанных пытались прямо на блокпостах. Появились услуги личного сопровождения до границы, фиктивные женитьбы.

В ходе расследования таких производств только сумма задокументированных взяток составила 11 млн 400 тысяч гривен. На самом деле суммы гораздо больше и будут установлены во время следствия, добавили в бюро.

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