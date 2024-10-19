ВОЙНА В Украине "Резерв+" запустил сервис рекрутинга из 4 000+ вакансий для Сил обороны Украины

2024-10-19 14:30

 

Благодаря сотрудничеству с Lobby X, в приложении "Резерв+" заработал новый сервис рекрутинга, который предлагает более 4000 открытых вакансий в Силах обороны Украины.

Сервис разработан для помощи пользователям в выборе должностей, которые лучше всего соответствуют их опыту и предпочтениям, сообщает Минобороны.

Для поиска вакансии необходимо пройти короткий тест, указав, например, наличие военного образования или сферу, в которой гражданин имеет наибольший опыт.

"На основе этой информации и выбранных навыков система по принципу 'своими знаниями — на своем месте' индивидуально подберет варианты, которые подойдут лучше всего", — отметила Черногоренко.

Стоит отметить, что приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

Напомним, в Минобороны прокомментировали сообщения в "Резерве+" о "отсрочках до завершения мобилизации".

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