Жизнь "Экологические" штрафы от 850 до 1700 гривен: водителям напомнили о популярном нарушении

2024-10-20 14:30


В Украине введены новые правила относительно мойки и ремонта автомобилей на улицах.

Отныне такие действия запрещены и наказываются штрафами от 850 до 1700 гривен. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Согласно новому законопроекту, мойка и ремонт автомобилей разрешается только на специализированных станциях технического обслуживания (СТО) или на частных территориях.

Основной целью этих ограничений является защита окружающей среды от загрязнения химическими веществами, такими как масла и технические жидкости, которые могут попадать в грунт и воду.

Особенно строгие правила действуют на природоохранных территориях. Однако законопроект предусматривает исключения: временный ремонт на дороге разрешен в случае аварийной ситуации.

Кроме экологических соображений, новые правила направлены на поддержание эстетического вида городских территорий и уменьшение неудобств для жителей. Все работы по обслуживанию автомобилей должны выполняться только в специально отведенных для этого зонах.

А недавно водителям напомнили условия и цену хранения номерных знаков в МВД.

Также, украинцам напомнили о штрафах за частое нарушение: за это могут наказать водителя и пассажира.

subscriber subscriber

Еще по теме

Повестка на работе: как работодателей могут наказать за нарушение мобилизации

2024-05-25 16:30

Украинцев могут штрафовать за нарушение правил воинского учета: о каких суммах идет речь

2024-04-29 16:05

Комендантский час — какие штрафы грозят за нарушение

2024-01-22 20:48

В Украине за год было устранено 80% установленных нарушений языкового закона

2024-01-19 18:28

Еще новости в разделе "Жизнь"

"Экологические" штрафы от 850 до 1700 гривен: водителям напомнили о популярном нарушении

2024-10-20 14:30

Стало известно, когда в Украине заработает электронный Кабинет пациента

2024-10-19 13:30

В Украине повысят пенсии: кому и когда

2024-10-19 11:30

Президент Украины подписал закон, дающий старт перезагрузке таможни

2024-10-18 14:35
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

"Экологические" штрафы от 850 до 1700 гривен: водителям напомнили о популярном нарушении 2024-10-20 14:30
Стало известно, когда в Украине заработает электронный Кабинет пациента 2024-10-19 13:30
В Украине повысят пенсии: кому и когда 2024-10-19 11:30
Президент Украины подписал закон, дающий старт перезагрузке таможни 2024-10-18 14:35