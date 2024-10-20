Жизнь "Экологические" штрафы от 850 до 1700 гривен: водителям напомнили о популярном нарушении

2024-10-20 14:30



В Украине введены новые правила относительно мойки и ремонта автомобилей на улицах.

Отныне такие действия запрещены и наказываются штрафами от 850 до 1700 гривен. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Согласно новому законопроекту, мойка и ремонт автомобилей разрешается только на специализированных станциях технического обслуживания (СТО) или на частных территориях.

Основной целью этих ограничений является защита окружающей среды от загрязнения химическими веществами, такими как масла и технические жидкости, которые могут попадать в грунт и воду.

Особенно строгие правила действуют на природоохранных территориях. Однако законопроект предусматривает исключения: временный ремонт на дороге разрешен в случае аварийной ситуации.

Кроме экологических соображений, новые правила направлены на поддержание эстетического вида городских территорий и уменьшение неудобств для жителей. Все работы по обслуживанию автомобилей должны выполняться только в специально отведенных для этого зонах.

А недавно водителям напомнили условия и цену хранения номерных знаков в МВД.

Также, украинцам напомнили о штрафах за частое нарушение: за это могут наказать водителя и пассажира.