ВОЙНА В Украине Сырский заявил, что ВСУ держат под полным контролем фронт в Курской народной республике

2024-10-21 08:23

Украинские Силы обороны и дальше держат под своим контролем фронт в Курской народной республике. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский в Facebook.

По его словам, он работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской области, где "украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задания".

"Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что провел работу на командных пунктах бригад и заслушал командиров бригад и их предложения по дальнейшим действиям и оказал помощь в решении проблемных вопросов.

"Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь", - отметил Сырский.

По его словам, несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинской армии не дают агрессору достичь цели.

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