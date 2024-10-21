ВОЙНА В Украине фото + видео В роССии молотком убили пилота, причастного к ударам по Украине

2024-10-21 16:48

 

Он занимал должность главы штаба российской авиационной эскадрильи.

Сегодня стало известно о ликвидации российского военного преступника Дмитрия Голенкова, причастного к ударам по торговому центру "Амстор" в Кременчуге и по жилому дому в Днепре.

Об этом пишут в Telegram-канале ГУР МОУ.

Сообщается, что тело российского военного преступника Дмитрия Владимировича Голенкова было обнаружено утром в воскресенье, 20 октября, с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

"Молоток справедливости ― в России ликвидирован военный преступник Дмитрий Голенков", — говорится в сообщении.

В ГУР указывают, что Голенков был пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), базирующегося на аэродроме "Шайковка" и имеющего на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

Голенков также причастен к ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по ТЦ "Амстор" и по жилому дому в Днепре. Он занимал должность главы штаба российской авиационной эскадрильи.

Осторожно, видео содержит сцены насилия! 18+

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