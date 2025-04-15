ВОЙНА В Украине ГБР расследует почти три тысячи случаев установления инвалидности чиновникам и правоохранителям

2025-04-15 16:38

Государственное бюро расследований проводит проверку законности установления инвалидности работникам государственных и правоохранительных органов. Под подозрением находятся более 2600 случаев, где есть сомнения в правильности предоставленных диагнозов. Об этом сообщили в ГБР на запрос УНН.

В частности, проводится проверка обстоятельств, при которых медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) устанавливались группы инвалидности для работников органов прокуратуры и других правоохранительных органов. На основании этих решений им были начислены пенсии за счет государственного бюджета, что вызывает дополнительные вопросы относительно обоснованности полученных выплат.

"В процессе досудебного расследования изучаются ситуации, когда группы инвалидности были установлены на основе сомнительных медицинских диагнозов. Речь идет о более чем 2600 случаях, попавших в поле зрения следователей", – говорится в ответе ГБР на запрос журналистов.

Для сбора необходимых доказательств следователями были проведены обыски в нескольких областных центрах медико-социальной экспертизы, где была изъята важная документация. В частности, изъяты медико-экспертные дела работников правоохранительных органов, учетные журналы заседаний МСЭК, а также другие документы, имеющие значение для расследования. Изъятые материалы в настоящее время изучаются следователями с участием медицинских экспертов, которые проводят проверку правильности установленных диагнозов и предоставленных групп инвалидности.

Одним из ключевых аспектов расследования является проверка оснований для назначения инвалидности среди высокопоставленных государственных служащих. В частности, Министерству здравоохранения Украины было поручено организовать проверку достоверности диагнозов и законности решений относительно установления инвалидности среди работников прокуратуры и других государственных структур. Проверку проводит Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности, который является частью Министерства здравоохранения Украины.

Особое внимание следователи обратили на два случая среди руководителей окружных прокуратур Хмельницкой и Черкасской областей, которые, по версии следствия, незаконно получили пенсии на основании поддельных диагнозов. В 2020 году, зная, что не имеют оснований для установления инвалидности, эти работники прокуратуры получили II группу инвалидности "пожизненно" при содействии должностных лиц МСЭК. На основании этих решений они обратились в Пенсионный фонд, что привело к начислению пенсий на общую сумму более 1,5 миллиона гривен.

Сейчас эти двое прокуроров находятся под подозрением в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 190 и 366 Уголовного кодекса Украины, за завладение бюджетными средствами путем обмана. Известно, что суд Киева избрал для них меру пресечения в виде домашнего ареста, а также отстранил от занимаемых должностей на время проведения расследования.

Кроме того, ГБР обратила внимание на действия врачей МСЭК, которые оказались причастными к составлению заведомо ложных официальных документов, что является уголовным правонарушением. Врачи, принимавшие участие в выдаче поддельных справок, также могут быть привлечены к ответственности за составление ложных документов, что имеет серьезные последствия для государственного бюджета и общественной безопасности.

В настоящее время следователи продолжают работу над сбором доказательств и изучением документов, чтобы установить все обстоятельства и привлечь к ответственности лиц, участвовавших в незаконных схемах. В ноябре 2024 года Министерство здравоохранения вместе с правоохранительными органами проведет дополнительную проверку всех решений относительно установления инвалидности для государственных служащих, что приведет к дальнейшим шагам для восстановления справедливости.