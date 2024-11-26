ВОЙНА В Украине Минздрав проверит еще почти 2 тыс инвалидностей украинских чиновников

2024-11-26 13:35

Межведомственная рабочая группа проверит около 1700 должностных лиц относительно обоснованности установления им инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на конец ноября 2024 года группой, согласно информации СБУ, ГБР и Офиса Генерального прокурора, сформирован перечень из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов. Они направлены для осуществления экспертизы об обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что среди отобранных дел, подлежащих пересмотру: 32% – работники органов налоговой службы Украины; 26% – работники органов прокуратуры; 17% – работники органов таможенной службы; 25% – работники других государственных органов.

В ведомстве добавили, что перечень лиц, дела которых подлежат пересмотру, увеличивается по мере поступления дополнительных данных от представителей правоохранительных органов.

В ближайшие два месяца будут продолжаться проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам и в случае необоснованного принятия таких решений будут осуществляться их пересмотры.

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