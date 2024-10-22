ВОЙНА В Украине Киев и Анкара официально обсудили вопросы безопасности Черного моря

2024-10-22 11:33

Киев планирует проведение третьего продовольственного саммита в ноябре. Глава МИД Андрей Сибига обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом вопросы безопасности Черного моря и отметил российские атаки на портовую инфраструктуру, сообщает УНН.

Министр отметил, что Украина даже, несмотря на войну, остается гарантом продовольственной безопасности для многих стран и регионов.

"Мы продолжаем воплощение гуманитарной программы Президента Зерно из Украины и хочу напомнить, что президент Эрдоган в свое время сыграл одну из решающих ролей в создании этой важной инициативы. Уже в ноябре планируем проведение в Киеве третьего продовольственного саммита", - подчеркнул Сибига.

Стороны уделили большое внимание усилиям по возвращению стабильности и безопасности в Черное море, обеспечению свободы судоходства.

"С начала осени российские удары повредили уже четыре судна, в том числе с зерном для Египта, кукурузой для Италии, гуманитарным грузом продовольственной программы ООН для Палестины. Нам нужна сильная позиция, чтобы остановить этот террор и сохранить глобальную продовольственную безопасность", - добавил глава украинского МИД.

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