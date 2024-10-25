ВОЙНА В Украине Великобритания выделила еще 155 млн долларов для защиты зернового коридора в Черном море

2024-10-25 17:29

Великобритания выделила дополнительно 120 млн фунтов стерлингов (155 млн долларов) для нужд коалиции по морским возможностям для защиты зернового коридора в Черном море. Об этом сообщило британское правительство.

Указано, что сейчас Великобритания ищет партнеров для совместного финансирования поставок сотен дополнительных морских беспилотников, а также радаров наблюдения по защите зернового коридора.

Также Великобритания и Норвегия совместно выделят еще 100 млн фунтов стерлингов (142 млн долларов) для совместного финансирования других проектов.

При этом указано, что в недавние поставки для нужд коалиции вошли десятки вездеходных транспортных средств и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет для береговой обороны и речных операций, а также сотни тысяч патронов для пулеметов.

В правительстве Великобритании отметили, что рф вновь усилила атаки на украинскую портовую инфраструктуру в Черном море, задерживая доставку жизненно важной помощи и останавливая поставки важных поставок зерна в южные регионы планеты.

"Ужесточение атак совпадает с сезоном сбора урожая в Украине, которая остается крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции, что имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.