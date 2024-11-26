Политика Будет ли Британия отправлять войска в Украину: глава МИД дал ответ

2024-11-26 16:05

 

Британская сторона готова поддерживать Киев, в том числе, проводя обучение украинских защитников, поделился глава Министерства иностранных дел.

Помощь Украине от Великобритании не будет заключаться в отправлении войск на украинскую территорию.

Такой информацией поделился министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми с западными СМИ на встрече глав МИД "Большой семерки" (G7) в Италии, пишет Sky News.

Чиновник озвучил позицию британских властей насчет помощи украинскому государству.

Глава МИД Британии сказал, что его страна готова поддерживать нашу страну, в том числе, проводя обучение наших защитников:

"Мы совершенно ясно заявляем, что готовы и продолжаем поддерживать украинцев, в частности, путем обучения, но уже давно существует позиция, согласно которой мы не будем отправлять британские войска на театр военных действий".
В центре внимания помощь украинцам - что сообщалось

Издание Le Monde 25 ноября, ссылаясь на источники, писало, что Британия и Франция якобы "не исключают" отправку в Украину войск и частных оборонных компаний.

Позже глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что нашей стране лучше всего помогать во время полномасштабной войны против России деньгами, которые будут инвестироваться в украинскую военную промышленность, а не в иностранные войска.

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