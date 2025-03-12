Мир Румыния начинает добычу газа на одном из крупнейших месторождений в Черном море

2025-03-12 09:35

Венгрия ищет возможности для расширения сотрудничества с Румынией в энергетическом секторе для диверсификации источников энергии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что компании обеих стран уже ведут переговоры по соглашению, сообщает Reuters.

По его словам, Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Румынией в области энергетики, поскольку Румыния в ближайшем будущем станет нетто-экспортером природного газа. Это произойдет после запуска нового газового месторождения, которое начнет производство в ближайшее время.

Бурение на газовом месторождении Neptun Deep в Черном море, одном из крупнейших газовых месторождений ЕС, которое позволит удвоить производство Румынии, может начаться уже через несколько недель.

"Это новое месторождение газа будет единственным новым источником газа в регионе, который может способствовать диверсификации энергетических поставок", - сказал Сийярто после подписания соглашения об энергетической солидарности с румынским министром энергетики Себастьяном Иоаном Бурдужей.

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