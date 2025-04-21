Политика Великобритания призвала рашистов к полному и постоянному прекращению огня в Украине

2025-04-21 12:35

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании призвал россию к полному прекращению огня в Украине, "а не только к однодневной паузе", передает Reuters.

Он подчеркнул, что Украина "взяла на себя обязательства по полному прекращению огня" и призвал россию "сделать то же самое".

По словам чиновника, пауза позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире.

"Настало время для путина показать, что он серьезно относится к миру, прекратив свое ужасное вторжение", заявил представитель МИД Великобритании. Напомним, российский диктатор объявил "пасхальное перемирие". Армия россии якобы прекратила боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

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