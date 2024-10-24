Мир В Польше задержали граждан Украины и Эстонии за пособничество в нелегальном пересечении границы

2024-10-24 11:34

Польские пограничники зафиксировали практически 40 попыток нарушения государственной границы с территории Беларуси и задержали двух пособников в незаконном пересечении границы - граждан Украины и Эстонии. Об этом сообщает Подлясский отдел Пограничной службы страны.

Попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы имели место на участках, охраняемых пограничными отрядами в Крынках, Михалове, Пласке и Наревке. В зоне ответственности пограничного залога в Крынках и Михале мигранты пытались пересечь пограничную реку Свислочь.

"На участке служебной ответственности пограничного залога в Михалове мигранты, которые были недовольны тем, что не смогли пересечь границу, напали на польские патрули камнями и ветвями деревьев. В результате инцидента никто не пострадал", - рассказали пограничники.

Накануне также были задержаны два пособника, которые помогали иностранцам попасть дальше на запад Европы. Гражданин Украины на автомобиле Opel перевозил четырех иностранцев, нелегально въехавших в Польшу из Беларуси. В то же время в гмине Сейны пограничники задержали гражданина Эстонии, который на автомобиле BMW также перевозил четырех иностранцев, которые вопреки действующим правилам незаконно пересекли белорусско-литовскую границу, а затем попали из Литвы в Польшу. Иностранцев передали литовской стороне по упрощенной реадмиссии.

Против граждан Эстонии и Украины продолжаются дальнейшие следственные действия, им грозит лишение свободы сроком до восьми лет и запрет на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на срок от 5 до 10 лет.

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