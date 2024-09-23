Политика Въезд в ЕС станет платным: что нужно учесть украинцам перед пересечением границы

2024-09-23 20:48



С 2025 года для въезда в Евросоюз украинцам нужно будет получить разрешение ETIAS, стоимость которого составит 7 евро (289 грн). Разрешение будет действовать три года или до завершения действия загранпаспорта, а льготные категории (дети до 18 и старше 70 лет) будут освобождены от уплаты сбора.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер. ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) – это новая система, введенная Евросоюзом для проверки граждан стран с безвизовым режимом с ЕС.

Она создана для усиления контроля за безопасностью и для того, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут представлять угрозу для стран Евросоюза. Система будет автоматически проверять путешествующих по разным базам данных безопасности и принимать решение о разрешении на въезд.

Разрешение ETIAS будет действовать в течение трех лет или до истечения срока действия загранпаспорта, если это произойдет раньше. Владельцы разрешения смогут путешествовать в ЕС не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Несмотря на безвизовый режим Украины с ЕС после запуска ETIAS в 2025 году каждый гражданин Украины будет вынужден подавать заявку на разрешение для въезда в ЕС. Для этого нужно будет пройти несколько шагов:

заполнить онлайн-заявку на официальном сайте или через мобильное приложение ETIAS;

указать личные данные, в том числе имя, паспортные данные, контактную информацию;

ответить на вопросы службы безопасности относительно предварительных путешествий, возможных судимостей или других рисков безопасности;

уплатить сбор в размере 7 евро (приблизительно 320 гривен на 2024 год).

Система авторизации будет в основном автоматизированной, и большинство заявок будут рассматриваться в течение нескольких минут. Однако в некоторых случаях процесс может затянуться до 30 дней, если требуется дополнительная проверка или собеседование.

Важно отметить, что разрешением на въезд могут пользоваться только владельцы биометрических паспортов. Владельцам обычных загранпаспортов придется оформлять визу по действующим правилам.

К счастью, на первых этапах работы ETIAS предусмотрен льготный период продолжительностью около шести месяцев, в течение которого часть путешественников будет освобождена от сбора. В частности, дети до 18 лет и старше 70 лет смогут получить разрешение бесплатно.



Кроме того, разрешение ETIAS не потребуется тем, кто имеет действующую шенгенскую визу или долгосрочную визу одной из стран ЕС. Это правило будет действовать и для граждан, путешествующих с официально признанными документами о временной защите, изданными в рамках гуманитарных программ Евросоюза.

ETIAS будет действовать во всех странах, входящих в Шенгенскую зону. Среди них:

Австрия;

Германия;

Франция;

Италия;

Испания;

Польша;

Нидерланды;

Венгрия;

и другие страны ЕС, включая не членов Евросоюза, таких как Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн.

Хотя разрешение ETIAS является обязательным документом для въезда, оно не гарантирует 100% допуск к Евросоюзу. Окончательное решение всегда остается за пограничниками той страны, куда прибывает путешественник. Пограничная служба может запросить дополнительные документы или отказать во въезде, если возникнут подозрения относительно правомерности поездки.