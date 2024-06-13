Жизнь Полиция проверяет информацию о массовом побеге уклонистов в Венгрию

2024-06-13 08:26

На окраине села Гуняди Закарпатской области вблизи границы с Венгрией пограничники обнаружили брошенный микроавтобус Volkswagen и повреждение заградительного забора. Полиция проверяет информацию о возможном незаконном пересечении границы группой украинцев. Об этом со ссылкой на сообщение журналиста Виталия Глаголы сообщает Украинская правда.



Глагола сообщил, что во время мониторинга границы оператор БпЛА пограничной службы заметил микроавтобус недалеко от линии разграничения, а правоохранители нашли следы, ведущие к границе с Венгрией, и прорезь в заградительном заборе.



Журналист отметил, что 18 человек из брошенного микроавтобуса могли незаконно попасть в Венгрию, но в ГПСУ говорят, что венгерская сторона не подтвердила факта незаконного пересечения границы.



Представитель Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова дала изданию комментарий по этому поводу.



"Проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств. Также проверяется информация, в частности, и о количестве нарушителей, которые могли незаконно пересечь границу, чтобы попасть на территорию сопредельной страны. О данной ситуации уведомлена венгерская сторона, которая пока не предоставляла информации и не подтвердила факт незаконного пересечения границы", - сказала Федорова.



В пресс-службе Национальной полиции добавили, что начато расследование факта незаконного пересечения государственной границы группой лиц, а брошенный автомобиль изъяли как вещественное доказательство.