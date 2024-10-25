Информация о множестве погибших в результате вражеского удара по Купянску не подтвердилась

Информация о погибших в результате вражеского удара по Купянску не подтвердилась. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что из-под завалов удалось деблокировать женщину. Пострадавшая в настоящее время находится в тяжелом состоянии.
Напомним, оккупанты ударили по г. Купянск. Враг попал вблизи магазина и местного рынка.
В результате авиационного удара предварительно пострадали четыре человека.
Частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждено 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек.
В настоящее время экстренные службы работают на месте, данные обновляются.