ВОЙНА В Украине Информация о множестве погибших в результате вражеского удара по Купянску не подтвердилась

2024-10-25 08:26

Информация о погибших в результате вражеского удара по Купянску не подтвердилась. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что из-под завалов удалось деблокировать женщину. Пострадавшая в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Напомним, оккупанты ударили по г. Купянск. Враг попал вблизи магазина и местного рынка.

В результате авиационного удара предварительно пострадали четыре человека.

Частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждено 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек.

В настоящее время экстренные службы работают на месте, данные обновляются.

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