ВОЙНА В Украине Болезни, освобождающие от мобилизации: полный список

2024-10-26 15:30

Обновленный о мобилизации ужесточает правила призыва военнообязанности.

В Украине продлили военное положение до 9 ноября. В настоящее время призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Однако у определенной категории людей есть отсрочка по состоянию здоровья.

Какие болезни освобождают от призыва – читайте дальше.

Согласно приказу № 262 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" ВЛК может классифицировать военнообязанных по следующим категориям:

пригодны к службе;

пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

временно непригодны – требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей

временно непригодны.

Какие болезни освобождают от мобилизации

Инфекционные заболевания

Новообразование

Болезни крови и кроветворных органов

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ

Расстройства психики и поведения

Болезни нервной системы

Болезни глаза и придаточного аппарата

Болезни уха

Болезни системы кровообращения

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни мочеполовой системы

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин

Другие болезненные проявления

Инфекционные заболевания

Полностью непригодными к военной службе признаются лица, которым установлен диагноз:

инфекционные и вирусные болезни и их последствия, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению;

активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани;

активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;

все формы хронических вирусных гепатитов тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, трудно поддающихся лечению и значительно нарушающих функции органов и систем;

болезнь, обусловленная ВИЧ (прогрессирующая), с иммунной декомпенсацией.

Новообразование

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

быстро и медленно прогрессирующие, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелом);

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

все виды анемий;

нарушение свертывания крови;

пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);

геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);

агранулоцитоз;

болезни селезенки;

нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ

болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);

сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;

патологии других эндокринных желез;

истощение вследствие недостаточного питания;

ожирение;

функциональная гипербилирубинемия;

липоматоз и т.д.

Расстройства психики и поведения

все виды деменции; органический амнестический синдром;

расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);

ндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);

невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);

расстройства повадок и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);

прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);

эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), которые быстро прогрессируют.

Болезни глаза и придаточного аппарата

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

слепота одного или обоих глаз и отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Болезни уха и сосцевидного отростка

стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;

двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;

глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;

двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;

тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

Болезни системы кровообращения; сердечную недостаточность II-Б-III стадии;

гипертоническую болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств);

болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функциями (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);

болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);

приобретенный артериовенозный свищ;

наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;

болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия; варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).

Болезни органов дыхания

стенозы гортани;

парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;

тяжелая форма спастической дисфонии;

хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс лёгкого и средостения, пиоторакс);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Болезни кожи и подкожной клетчатки

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатку обычную;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическую эритродермию.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни мочеполовой системы

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);

болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);

воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);

невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гематос эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

телеокия;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

Хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин