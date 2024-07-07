ВОЙНА В Украине Мобилизация по-новому: с какими болезнями не забирают в ВСУ

2024-07-07 09:30

По обновленному закону мужчины могут мобилизовать даже с ВИЧ и туберкулезом, однако есть исключения.

В Украине идет мобилизация, но с некоторыми болезнями мужчины не подлежат военной службе.

Об этом говорится в документе № z1467-23 Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Согласно документу, если ВИЧ у военнообязанного протекает бессимптомно, он получает статус "ограниченно подходящий" для прохождения военной службы. Если же вирус иммунодефицита человека сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, злокачественные опухоли или другие заболевания, то мужчина освобождается от службы в мирное и военное время.

Что касается туберкулеза, то человек с таким диагнозом может быть призван на службу только, если он вылечился. Такой человек не несет никакой угрозы для окружающих, то есть не может никого заразить. И вреда для своего собственного здоровья от прохождения службы в случае клинически излеченного туберкулеза он не будет. Если у военнообязанного открытая форма туберкулеза, есть выделение микобактерий из легких или продолжается процесс распада тканей, то мужчина приобретает статус "непригодный к военной службе" и снимается с военного учета. Однако если туберкулез активен, но без выделения микобактерий и распада легочной ткани или внелегочный туберкулез в период основного курса лечения, то военнообязанный в мирное время непригоден к военной службе, а в военный период ограничен пригодно.