Світ Туреччина представила сімейство тактичних безпілотників із нерухомим крилом Çepni,

2026-10-15 10:29

У Туреччині представили сімейство тактичних безпілотних літальних апаратів із нерухомим крилом Çepni, призначених для розвідки, спостереження, ударних операцій та виконання завдань у сфері протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Türk.

“Çepni мають спільну конструкції корпусу, завдяки чому можуть узгоджено виконувати різні завдання. Один оператор здатний підготувати систему до застосування менш ніж за 30 хвилин, розгорнувши систему з контейнера”, - зазначається в повідомленні.

Нове сімейство представлене у трьох версіях. Перша з них - Çepni Midrange - здатна діяти на відстані сотень кілометрів і нести до 15 кг корисного навантаження. “Залежно від завдання на нього можна встановлювати різне обладнання або ударні засоби. Для запуску таких безпілотників не потрібна злітно-посадкова смуга, оскільки вони можуть стартувати з рампи позаду автомобіля або за допомогою стисненого повітря чи газу”, - повідомляє телеканал.

Другий представник сімейства - Çepni Target - розроблений для використання як повітряна мішень під час навчань із застосуванням радарів, ракетних та артилерійських систем протиповітряної оборони. Безпілотник несе 5 кг корисного навантаження і може виконувати завдання на відстані понад 100 км. Він здатний здійснювати посадку без шасі, на нижню частину корпусу, після чого його можна швидко підготувати до наступного вильоту.

Третя модифікація під назвою Çepni Aldatıcı призначена для введення в оману протиповітряної оборони противника та відволікання її радарів. Апарат має малу ефективну площу розсіювання та розвиває крейсерську швидкість до 185 км/год.

Безпілотники назвали на честь огузького тюркського племені Чепні, відомого своєю воїнською звитягою.