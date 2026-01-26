ВІЙНА В Україні Українські військові дрони знову прицільно уразили нафтопереробний завод рашистів

2026-01-26 13:35

У ніч на понеділок українські військові уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу Славянск Еко у місті Слов’янськ-на-Кубані, Краснодарський край рф, а також низку інших об’єктів росіян. Про це повідомив Генштаб ЗСУ 26 січня.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією уражено елементи установки первинної переробки нафти. Масштаб завданих збитків уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн тонн нафти. Завод є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні окупаційної армії.

Також було уражено склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів рашистів на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.

Окрім того, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.