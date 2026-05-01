ВІЙНА В Україні Україна і Норвегія створюють перше спільне виробництво безпілотників для потреб ЗСУ

2026-05-01 16:45

Україна і Норвегія створюють перше спільне виробництво безпілотників для потреб ЗСУ, повідомило Міноборони.

Вказано, що відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

"Планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike (БпЛА для ударів на середні відстані – ред.) на території Норвегії. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони України… Угода відкриває можливість масштабування виробництва українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, та посилення оборонних спроможностей обох країн", – йдеться в повідомленні.

Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.

Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною. Загалом цього року Норвегія планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані Україні вже до літа цього року.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

