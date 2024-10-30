В ноябре увеличится пенсия: кому и насколько

Возрастная прибавка выплачивается в нескольких размерах.
В Украине в ноябре 2024 года пенсионные выплаты увеличатся у тех, кто получит право на возрастную надбавку. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат денежную помощь от ВПП ООН.
Кому и насколько увеличат выплаты, сообщает NV/
Уже в следующем месяце выплаты возрастут у тех пенсионеров, которым за месяц исполнится 70, 75 и 80 лет. Впрочем, для этого есть условие – пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.
Возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:
Также в ноябре размер пенсии увеличится у пенсионеров, которые имеют право на выплаты от ВПП ООН.
Как сообщалось, в октябре не все пенсионеры получили выплаты. Ограничения коснутся лиц, имеющих статус ВПЛ, который они получили до 24 февраля 2024, а идентификацию не прошли.