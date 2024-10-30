Жизнь В ноябре увеличится пенсия: кому и насколько

2024-10-30 20:48

 

Возрастная прибавка выплачивается в нескольких размерах.

В Украине в ноябре 2024 года пенсионные выплаты увеличатся у тех, кто получит право на возрастную надбавку. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат денежную помощь от ВПП ООН.

Кому и насколько увеличат выплаты, сообщает NV/

Уже в следующем месяце выплаты возрастут у тех пенсионеров, которым за месяц исполнится 70, 75 и 80 лет. Впрочем, для этого есть условие – пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.

Возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

  • лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 грн;
  • лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 грн;
  • лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, в размере до 570 грн.

Также в ноябре размер пенсии увеличится у пенсионеров, которые имеют право на выплаты от ВПП ООН.

Как сообщалось, в октябре не все пенсионеры получили выплаты. Ограничения коснутся лиц, имеющих статус ВПЛ, который они получили до 24 февраля 2024, а идентификацию не прошли.

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