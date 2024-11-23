Жизнь Досрочный выход на пенсию в Украине: кто теперь имеет право

2024-11-23 09:30



Эксперт разъяснил условия назначения досрочных пенсий в Украине

В Украине существует несколько категорий граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию, несмотря на общее повышение пенсионного возраста.

Об этом рассказал эксперт по пенсионному делу, журналист Сергей Коробкин в своем новом обзоре от 18 ноября 2024 года.

"Сейчас пенсионный возраст и для женщин, и для мужчин составляет 60 лет. Но если стажа не хватает, то пенсию могут назначать в 63 или 65 лет", - отмечает эксперт.

По его словам, право на досрочную пенсию по состоянию здоровья имеют несколько категорий граждан. В частности, люди с гипофизарным нанизмом могут выйти на пенсию в 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины) при наличии страхового стажа не менее 20 и 15 лет соответственно. Также досрочная пенсия доступна для людей с инвалидностью по зрению 1 группы и лиц с инвалидностью с детства 1 группы - в 50 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

"В 50 лет могут уйти на пенсию женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до 6-летнего возраста. Но для этого необходимо иметь хотя бы 15 лет общего стажа", - поясняет Коробкин.

Особые условия предусмотрены для участников боевых действий. Мужчины-УБД могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии не менее 25 лет стажа, женщины - в 50 лет при стаже от 20 лет. Аналогичное право имеют родственники погибших защитников Украины.

Отдельная категория - лица предпенсионного возраста, уволенные за 1,5 года до достижения пенсионного возраста. "Здесь есть три довольно строгих условия, которые должны совпасть", - подчеркивает эксперт. Это увольнение по инициативе собственника в связи с реорганизацией или сокращением, наличие 30-35 лет стажа и регистрация в службе занятости.