ВОЙНА В Украине Отсрочка от мобилизации: кто имеет право и что изменится с ноября

2024-10-02 20:48

С ноября 2024 года в приложении "Резерв+" можно будет получить отсрочку от мобилизации. Продолжить отсрочку можно также через приложение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на конференции IT Arena 2024.

Так, в "Резерв+" планируют добавить функцию получения отсрочки для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.

Новая функция должна облегчить жизнь, в частности, студентам, которые учатся за границей.

“Мы хотим, чтобы человек, имеющий основания для отсрочки, не писал заявление от руки и не ходил в ТЦК, а мог за несколько минут сигнализировать о своем праве, и чтобы эта отсрочка была валидной. Для того чтобы сделать это, мы не только должны внести изменения в нормативную базу, а чтобы еще наши партнеры — владельцы реестров — были технологически готовы к этому", — сказала Черногоренко.

Отсрочка от мобилизации 2024

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua напомнила, что основания для отсрочки предусмотрены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Следовательно, не подлежат мобилизации военнообязанные, которые:

забронированные органами государственной власти, органами местного самоуправления, за предприятиями критической инфраструктуры;

лица с инвалидностью или временно непригодные по заключению ВЛК сроком от 6-12 месяцев;

на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов от 3 месяцев;

имеющих ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени;

на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители ребенка-сироты (детями-сиротами) или ребенком (детями), лишенным (лишенными) родительской опеки, младше 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота -сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью жены (супруга), которые по заключению МСЭК или ЛКК здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней при отсутствии членов семьи первой степени родства;

студенты и аспиранты дневной формы получения образования, которые по справке из ЕГЭБО не нарушают последовательность получения образования, а также интерны, докторанты;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают основным местом работы не менее чем на 0,75 ставки;

чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, а также во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

народные депутаты, судьи, работники органов военного управления, дипломатические служащие

Отсрочка от мобилизации: как подать документы

Порядок предоставления документов и получения отсрочки предусмотрен Постановлением КМУ №560.

"Для получения отсрочки подается заявление председателю комиссии ТЦК и СП и документы, подтверждающие право на отсрочку. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение семи дней со дня получения заявления, а в случае отправки запросов в соответствующие учреждения для получения дополнительной информации, заявление должно быть рассмотрено на следующий день после получения соответствующего ответа по запросу”, — пояснила Марина Бекало.

По результатам рассмотрения заявления принимается решение о предоставлении отсрочки или отказе в предоставлении отсрочки.

“В случае удовлетворения заявления, оформляется справка о предоставлении отсрочки и вносятся соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, так называемый Оберег, которые также подтягиваются в приложении Резерв+. В случае отказа в предоставлении отсрочки, ТЦК и СП выносит мотивированное решение, которое может быть обжаловано в судебном порядке", – рассказала адвокат.

По ее словам, во время рассмотрения заявления об отсрочке такой военнообязанный не направляется на ВЛК и соответственно не может быть призван на военную службу.

“Отсрочка предоставляется сроком на время действия указа президента о проведении мобилизации, то есть на три месяца, которая подлежит продлению на тот же срок. В Минобороны обещают до конца года расширить возможности в приложении "Резерв+", что запросит процедуру получения отсрочки для военнообязанных", — отметила Марина Бекало.