Жизнь Могут зарабатывать больше: Лисовой рассказал, будут ли массово увольнять учителей

2024-10-31 20:48

 

В украинской системе образования трудно удерживать хороших педагогов, ведь они часто понимают, что могут заработать больше. Кроме того, с началом полномасштабной войны России против Украины, снизился контингент педагогов примерно на 10 тысяч.

Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью ТСН Неделя. Он отметил, что сеть будет сокращаться естественно, однако опасаться массовых увольнений учителям не стоит.

"К сожалению, часто хорошего педагога мы не можем удержать в системе образования, потому что он понимает, что может заработать больше. Есть естественный отток: с начала войны у нас контингент уменьшился на около 300 тысяч учеников и около 10 тысяч педагогов из 400 тысяч педагогов. Хороший учитель точно находит себе роль и место", – сказал Лисовой.

Он добавил, что сейчас многие регионы испытывают дефицит педагогов, особенно по некоторым предметам. Однако, по словам чиновника, финансовый вопрос не единственный в системе образования, которое призводит к нехватке работников. Ведь деньги стимулируют работать около полугода, а дальше главной становится среда в школе. Вот почему в учреждениях обязана развиваться культура школьного менеджмента.

"Очень важно, какая среда в школе, культура в школе. Очень важна культура менеджмента школьного и это большая проблема, с которой мы должны работать. Потому что мы понимаем, что лидерство в школе, то как строит свои отношения с педагогическим коллективом, директор школы и как строит свои отношения с директорами школ, например, начальник отдела образования в общине – это, собственно, эта культура, которая базируется на системе ценностей", – добавил чиновник.

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