ВОЙНА В Украине Боятся наступления ВСУ: оккупанты массово продают имущество в Крыму

2023-03-26 16:15

 

Оккупационные «власти» Крыма начали эвакуацию с захваченного полуострова. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freeдом, сообщает ГУР на своей странице в Facebook.

По его словам, российское командование и оккупационная «администрация» активно продают недвижимость и вывозят свои семьи из Крыма.

«Но другим, рядовому составу, говорят: не переживайте, все спокойно, все под контролем… Но это уже как мем о том, что «спецоперация» идет по плану…», — отметил он.

Юсов подчеркнул, что это «повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом».

«Крым лучше покидать, пока такая возможность есть», — подчеркнул спикер.

Он напомнил, что накануне крымчане услышали на FM-станциях предупреждение о том, что им необходимо готовиться к выезду. В частности, речь шла о тех гражданах, которые сотрудничали с оккупационными властями.

«Для того, чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и произойдет в ближайшее время. Поэтому всем тем, кто работает на россию, действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма», — подытожил он.

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