Жизнь Лисовой рассказал, когда учителям "удвоят" зарплаты

2024-09-03 20:48

Министр образования Оксен Лисовой заявил о критической необходимости повышения заработных плат педагогам. По его словам, учителя в Украине сейчас получают лишь половину того, что должны зарабатывать, учитывая важность их работы и профессиональные требования.

Об этом он заявил в интервью BBC.

Министр подчеркнул, что минимальная зарплата учителя должна составлять не менее 24 тысяч гривен в месяц. Эта сумма вдвое превышает текущий уровень оплаты труда в сфере образования, ведь средняя зарплата учителя – около 12 тысяч гривен. Однако реализация такого повышения требует значительных финансовых ресурсов. По оценкам Лисового, для этого необходимо дополнительно 50-60 миллиардов гривен в государственном бюджете.

Особое внимание министр обратил на критическую ситуацию с оплатой труда работников дошкольного образования.

"Им доплачивают до минимума, понимаете? И это неприемлемо", - подчеркнул Лисовой, отметив, что воспитатели детских садов получают около шести тысяч гривен в месяц, что абсолютно недостаточно для достойной жизни.

Проблема низких зарплат в образовании имеет серьезные последствия для всей отрасли. Министр отметил, что в стране наблюдается значительный дефицит педагогов, особенно остро не хватает учителей информатики, математики и английского языка. Эта ситуация угрожает качеству образования и будущему украинской молодежи.

Лисовой также сравнил потенциальные затраты на повышение зарплат учителям с текущими расходами на оборону.

"Я не буду на камеру озвучивать расходы на оборону, но этих расходов хватит, чтобы поднять заработную плату всем учителям на год", - заявил он.

Следует отметить, что мнение министра находит поддержку и среди парламентариев. Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак также высказался в поддержку повышения зарплат учителям. По его оценкам, для удвоения зарплат осветителям нужно дополнительно 100 миллиардов гривен.