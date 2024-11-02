ВОЙНА В Украине Кадыров хочет отправить на войну против Украины 84 тысяч чеченцев, - ЦНС

2024-11-02 10:30

Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается отправить на российско-украинскую войну 84 тысяч жителей подконтрольной ему республики. При этом чеченцев он планирует бросать на фронт не в рамках мобилизации, а будто бы на "добровольной" основе.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что согласно утверждениям Кадырова, Чечня "выполнила все задачи, поставленные Кремлем, чтобы избежать мобилизации".

"То есть это количество террористов удалось привлечь "добровольно" и что люди должны быть ему благодарны за это", - обращают внимание в Центре.

Также в публикации ЦНС указывается, что российское политическое руководство не может справиться с ситуацией, поскольку развязанная Москвой война РФ против Украины затягивается - "и "пушечного мяса" не хватает".

"Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт, служа шизофреническим идеям Путина (российского диктатора Владимира Путина, - ред.) и его окружения", - рассказали в Центре.

Напомним, ранее в октябре стало известно, чтоКадыров предложил отправлять на войну РФ против Украины нарушителей ПДД в Чечне . Да, он поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль".

Добавим, по словам Кадырова, в Чечне формируют новый полк численностью 2500 человек, и отправка на фронт правонарушителей "будет уместной".

К слову, на дняхв Чечне дрон атаковал университет спецназа РФ . Это произошло 29 октября утром, и по прилету беспилотника в здании был пожар.

Позже в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Украины отметили, что атака беспилотника на учебное заведение будет знаковым событием для главы Чечни Кадырова.

Позже были обнародованы фото со спутника, подтвердившие атаку на университет спецназа Кадырова .