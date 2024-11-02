ВОЙНА В Украине Кабмин одобрил законопроект о ликвидации МСЭК

2024-11-02 11:30


Правительство одобрило законопроект, который с 1 января ликвидирует МСЭК. Им на смену придут команды врачей-практиков.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять закон, который ликвидирует устаревшую и скомпрометированную систему медико-социальной экспертизы и создаст цифровую систему оценивания повседневного функционирования человека на базе мощных больниц состоятельной сети медучреждений.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пояснил, что министерство полностью разделяет недовольство устаревшей, недружественной к людям и во многом коррумпированной системой МСЭК.

"Пришло время заменить ее новой, которая будет базироваться на других принципах. Человек, который живет с нарушениями функциональности, должен получить от государства поддержку, которая позволит ему нормально жить, работать и быть полностью интегрированным в жизнь общества. Это должно делаться удобным для человека и прозрачным способом. Закрепленная в проекте закона реформа МСЭК - первый и ключевой этап воплощения этого видения", - сказал он.

Чем заменят МСЭК

Вместо понятия "медико-социальная экспертиза" законопроект вводит термин "оценка повседневного функционирования личности. В центре нового процесса будет стоять не бумажка, а реальная помощь, необходимая каждому конкретному человеку, чтобы полноценно жить и работать.

Согласно законопроекту, с 1 января 2025 г. вместо МСЭКов заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей.

"Эти команды будут работать в многопрофильных мощных медицинских учреждениях, где уже работают мультидисциплинарные реабилитационные команды", - пояснили в министерстве.

В то же время, данные больницы будут оснащены всем необходимым для оценки и дополнительного обследования и имеют в штате достаточное количество профильных специалистов, из которых можно будет формировать команды, исходя из потребностей каждого отдельного пациента. При необходимости команда может провести оценку не только очно в заведении, но и заочно, дистанционно или с выездом к пациенту.
Новая система будет цифровизирована

Лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты оценивания будут автоматически попадать в Единую информационную систему социальной сферы для дальнейших шагов по реабилитации, оценивания трудоспособности и, в случае необходимости, назначения государственных выплат. Человеку не придется ходить из кабинета в кабинет и сидеть в очередях, нося кипы бумажных справок.

Цифровизация также будет предотвращать коррупцию и другие злоупотребления. Например, врачи до момента оценки не будут знать имени пациента, а пациент - имен врачей, которые будут оценивать его функциональность. Это исключит возможность предварительных коррупционных договоренностей, в том числе таких, о которых в последнее время стало известно.

Законопроект предусматривает еще целый ряд необходимых изменений, в частности:

  • не будет необходимости во врачебно-консультативных комиссиях (ЛКК). Направлять на оценку смогут лечащие врачи, а военнослужащих - врачи ВЛК на основании четких критериев с помощью электронной системы,
  • к процессу оценивания человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например врача, который сможет объяснить дело пациента,
  • определено, какие врачи имеют право проводить оценку, а какие - нет.
  • предусмотрены механизмы обжалования решений команд.

Будет финансироваться новая система оценивания через НСЗУ.

Напомним, что ранее сегодня Ляшко раскрыл детали реформы системы МСЭК.
Ликвидация МСЭК

Недавно президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК, после чего в Украине приступили к подготовке к реформе этой системы.

Это решение было принято после серии коррупционных скандалов, связанных с руководителями МСЭК в разных областях. Заметим, что в начале октября стало известно о незаконном обогащении руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, у которой вместе с сыном нашли 6 миллионов долларов.

После этого было возбуждено еще несколько уголовных дел в отношении других должностных лиц МСЭК.

Также стало известно, что около 50 прокуроров в Хмельницкой области оформили инвалидность из-за схем, связанных с Крупой.

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