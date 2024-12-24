ВОЙНА В Украине Оружие победы: В Украине утвержден список приоритетных образцов вооружения и спецтехники

2024-12-24 12:27

Кабмин Украины принял постановление Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения, фактически определяющего новый термин "Оружие победы". Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Оружие победы" - это список приоритетных образцов вооружения, военной и специальной техники, ракет и боеприпасов, беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы, роботизированных комплексов отечественного производства.

Постановление утверждает порядок формирования списка приоритетных образцов вооружения и военной техники. Его должно сформировать Министерство обороны на основе потребностей, определенных Генштабом и госзаказчиками с учетом возможностей украинского ОПК, представленных Министерством по стратегическим отраслям промышленности.

Список "Оружия победы" утверждает Кабмин по представлению Министерства обороны. Документ должен стать "основой для получения производителями долгосрочных контрактов - на 3/5/10 лет, которые будут бустером в развитии украинского ОПК".

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