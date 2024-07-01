Жизнь Украинским водителям "светят" новые штрафы — за что могут наказать и какая сумма

2024-07-01 22:15

В Украине могут быть введены новые штрафы для владельцев транспортных средств.

В Верховную Раду внесли новый законопроект №9564, которым предусмотрен новый вид штрафа – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер штрафа предполагается установить на уровне 17000 грн. За повторное нарушение придется заплатить уже 34 000 грн. Лицо также могут лишить права на управление транспортным средством.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к документу отмечается, что необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума работы двигателя.

Что:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Также отмечается, что "во время военного положения такие звуки шума похожи на звуки вражеских беспилотных летательных аппаратов". Чем создают представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные Силы и правоохранителей".

За нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишение водительского удостоверения. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;

за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Однако в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться только штрафом.

Напомним, в Украине водителям грозят штрафы в 17 000 грн за невыполнение законных требований работников военной полиции, которая будет заниматься обеспечением правопорядка и дисциплины в ВСУ и других военных формированиях.