Политика Обострение на границе: польская полиция заблокировала украинских водителей

2024-03-02 09:30

Ситуация на украинско-польской границе обострилась после присоединения к протестам польских дальнобойщиков, что произошло 1 марта.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из пограничного пункта Корчова.

По словам перевозчиков, в пятницу утром полиция сообщила об уменьшении количества машин, которые каждый час могут проходить границу. 29 февраля через границу проходило до 26 грузовиков, к 1 марта протестующие установили лимит в 1 машину в час.

Украинские водители направились на переговоры с протестующими. Зато польская полиция и спецназовцы окружили украинских водителей, разбив их на несколько групп.

По словам украинских водителей, польская полиция не позволила им подойти к польским протестующим, окружила их и даже не позволяет вернуться к своим машинам и кемпингам.

Блокировка продолжалась в течение не менее двух часов. По состоянию на сейчас полиция сняла блокировку и позволила водителям вернуться к машинам. Скорость пропуска машин через границу не увеличилась.

В полиции обвиняют украинских водителей, что они в ответ сами пытались заблокировать дорогу. Украинские водители эти обвинения отвергают.

В посольстве Украины в Польше заявили, что они знают об этой ситуации и держат постоянный диалог с польской полицией.

Напомним, многочисленные фермерские протесты проходят по всей Польше уже несколько дней подряд. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.

Напомним, днем 28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждают возможное временное закрытие границы для движения товаров до решения накопившихся проблем.

После этого торговый представитель Украины Тарас Качка сказал, что имел в среду длительные переговоры с польскими министрами и во время них такую опцию не упоминали.

Также он посоветовал прочитать заявление Дональда Туска полностью, чтобы о нем не сложилось ложного впечатления.