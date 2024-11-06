ВОЙНА В Украине В Украине продолжили мобилизацию и военное положение

2024-11-06 19:15

 

Действие военного положения будет продлено еще на 90 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и продлении срока проведения общей мобилизации до 7 февраля 2025 года

Об этом свидетельствуют карточки законопроектов 12151 и 12152, размещенные на сайте Верховной Рады.

С начала полномасштабного вторжения России Украина продолжает военное положение и мобилизацию тринадцатый раз подряд.

Напомним, 28 октября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности во время заседания приняли законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украине.

29 октября Верховная Рада проголосовала за продление военного положения на 90 дней.

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