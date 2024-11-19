ВОЙНА В Украине С 1 декабря забронировать работников можно будет только через портал "Дія"

2024-11-19 20:04

 

Бронирование работников будет происходить через портал, а не приложение на телефон.

С 1 декабря бронирование работников можно будет провести исключительно в электронном формате через портал "Дія".

Об этом рассказал в эфире единственного телемарафона министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь с 1 декабря возобновляется сам процесс бронирования через портал "Дія". То есть, не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате", – рассказал он.

Напомним, в Минэкономики рассказали, сколько у украинцев пока есть бронирование от мобилизации. Министерство экономики Юлия Свириденко рассказывала, что за все время полномасштабной войны количество забронированных от мобилизации военнообязанных никогда не превышало 950 тысяч человек.

Также сообщалось, что после аудита предприятий и организаций, имеющих статус критических, десятки тысяч мужчин призывного возраста лишились бронирования от службы в армии.

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