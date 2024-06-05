Жизнь Сегодня в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений света

2024-06-05 14:31

По состоянию данное время в Украине из-за непогоды и боевых действий обесточены 710 населенных пунктов. В энергосистеме в течение суток сохраняется дефицит, сообщило Укрэнерго 5 июня.

"Из-за погодных условий на утро обесточены 256 населенных пунктов в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

По другим причинам без энергопитания 454 населенных пункта. Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для их соблюдения облэнерго используют графики почасовых отключений для всех потребителей.