Жизнь Сегодня в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений света

2024-06-05 14:31

По состоянию данное время в Украине из-за непогоды и боевых действий обесточены 710 населенных пунктов. В энергосистеме в течение суток сохраняется дефицит, сообщило Укрэнерго 5 июня.

"Из-за погодных условий на утро обесточены 256 населенных пунктов в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

По другим причинам без энергопитания 454 населенных пункта. Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для их соблюдения облэнерго используют графики почасовых отключений для всех потребителей.

 

 

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