ВОЙНА В Украине На Ровенщине командира роты поймали на незаконном начислении "боевых" отсутствовавшей на службе подчиненной

2025-01-23 13:35

Сообщено о подозрении командиру роты одной из воинских частей Ровенской области, допустившему незаконное начисление денежных выплат, в том числе "боевых", отсутствовавшей на службе подчиненной, сообщает ГБР.

Отмечается, что заместитель командира роты с октября 2022 по апрель 2023 года находилась дома в Ровно, а по документам - якобы находилась в воинской части и якобы проходила службу.

Командир роты не обращал внимания на отсутствие подчиненной на месте службы и допустил безосновательное начисление их денежных выплат на общую сумму более 777 тысяч гривен. Среди них ей были начислены доплаты за якобы несение службы в зоне боевых действий.

Военному сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

По месту жительства заместителя командира роты в Ровно были проведены обыски. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.