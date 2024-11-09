Политика Bloomberg: Трамп понимает, что не сможет "подтолкнуть" Киев к уступкам без одного условия

2024-11-09 12:30



Дональд Трамп, который станет президентом США в январе, уже обсуждает возможное завершение войны России против Украины. Он осознает, что не сможет принудить Украину к уступкам, если ей не предоставят ничего взамен.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание напоминает, что Трамп уже провел ряд телефонных разговоров с европейскими лидерами.

Один из источников Bloomberg утверждает, что во время одного из таких разговоров обсуждался вопрос того, как Трамп может подготовиться к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам собеседника журналистов, Трамп дал понять, что он не сможет "подтолкнуть" Украину пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину, если она "не получит ничего взамен".

Выборы президента США

Напомним, Дональд Трамп с уверенным отрывом победил на президентских выборах в США.

До выборов Украина старалась наладить контакт с американским политиком. В частности, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трампом во время своего визита в США.

В ходе встречи глава украинского государства презентовал тогда еще кандидату в президенты свой план победы.

В свою очередь Трамп после встречи заверил, что он хочет "справедливой сделки для всех" в контексте войны России против Украины.