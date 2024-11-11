Политика В США завершили подсчет голосов - Трамп одержал окончательную победу в последнем штате

2024-11-11 09:36

Победитель президентской гонки в США Дональд Трамп одержал окончательную победу в последнем "шатком" штате - Аризоне. Об этом сообщает Reuters.

"Республиканец Трамп, получивший 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы в Белом доме до утра в среду, теперь имеет... 312 голосов против 226 у Гаррис", – отмечают журналисты.

Таким образом Трамп получил голоса избирателей во всех семи "шатких" штатах. Он набрал 74,6 миллионов голосов по всей стране (50,5%) против 70,9 миллионов у Харрис (48%).

Республиканцы также завоевали большинство в Сенате, но за Палату представителей еще продолжается борьба. Однако там пока также лидируют республиканцы.