Политика В США завершили подсчет голосов - Трамп одержал окончательную победу в последнем штате

2024-11-11 09:36

Победитель президентской гонки в США Дональд Трамп одержал окончательную победу в последнем "шатком" штате - Аризоне. Об этом сообщает Reuters.

"Республиканец Трамп, получивший 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы в Белом доме до утра в среду, теперь имеет... 312 голосов против 226 у Гаррис", – отмечают журналисты.

Таким образом Трамп получил голоса избирателей во всех семи "шатких" штатах. Он набрал 74,6 миллионов голосов по всей стране (50,5%) против 70,9 миллионов у Харрис (48%).

Республиканцы также завоевали большинство в Сенате, но за Палату представителей еще продолжается борьба. Однако там пока также лидируют республиканцы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Трамп хочет отменить почти 100 распоряжений Байдена

2024-11-11 17:37

Иран ожидаемо начал отрицать обвинения США в причастности к покушению на Трампа

2024-11-11 12:28

Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу, - МИД

2024-11-10 16:30

В ближайшее время в СМИ появится волна "мирных планов" по Украине — ЦПД

2024-11-10 13:30

Еще новости в разделе "Политика"

Польша стала лидером среди союзников по объему военной и гуманитарной помощи Украине

2024-11-11 14:31

В США завершили подсчет голосов - Трамп одержал окончательную победу в последнем штате

2024-11-11 09:36

Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу, - МИД

2024-11-10 16:30

В ближайшее время в СМИ появится волна "мирных планов" по Украине — ЦПД

2024-11-10 13:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Польша стала лидером среди союзников по объему военной и гуманитарной помощи Украине 2024-11-11 14:31
В США завершили подсчет голосов - Трамп одержал окончательную победу в последнем штате 2024-11-11 09:36
Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу, - МИД 2024-11-10 16:30
В ближайшее время в СМИ появится волна "мирных планов" по Украине — ЦПД 2024-11-10 13:30