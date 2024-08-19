ВОЙНА В Украине Покровское направление остается самой горячей точкой на всей линии фронта

2024-08-19 14:31

Генеральный штаб ВСУ на своей Facebook-странице сообщил о 145 боевых столкновениях за минувшие сутки, что свидетельствует об активизации боевых действий на нескольких направлениях.

Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 45 вражеских штурмов, в частности, в районах Воздвиженки и Новогродовки. Враг активно наступал на Торецком направлении, совершив 24 атаки.

В течение вчерашнего дня российские войска нанесли пять ударов восемью ракетами по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, а также совершили 79 авиаударов, использовав 106 управляемых авиационных бомб (УАБ). Кроме того, противник совершил более 4600 артиллерийских обстрелов, в том числе 159 из реактивных систем залпового огня.

Наиболее пострадавшими от авиаударов стали населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В ответ авиация и ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли 17 ударов по скоплению живой силы и техники противника. Также были поражены важные объекты оккупантов, в частности артиллерийская система, средства ПВО, пункты управления и радиолокационные станции.

На других направлениях фронта ситуация остается напряженной. Бои шли на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском и других направлениях, где украинские защитники успешно отражали атаки противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено; на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие и продолжает минометные и артиллерийские обстрелы с территории РФ.