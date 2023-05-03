ВОЙНА В Украине В Украине начал работать Единый реестр пропавших без вести

2023-05-03 15:38

Уже сегодня все данные о пропавших без вести будут вноситься в Единый реестр, разработанный Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что в реестре будут собраны и централизованные данные о пропавших: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица.

Также в него будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другие данные, способствующие розыску лица.

"Через месяц после внесения соответствующей информации в реестр родственники смогут получить соответствующую выписку, подтверждающую статус пропавшего. На основании выписки люди смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи", - подытожили в Минреинтеграции.