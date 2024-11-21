ДОСЬЕ Сирський, Олександр Станіславович

2024-11-21 11:15

Біографія

Олександр Сирський народився у 1965 році в селі Новинки Володимирській області. Навчався у Московському загальновійськовому командному училищі, а пізніше – Академії Збройних Сил України та Національному університеті оборони.

Військовий шлях почав з 1986 року, з посади командира мотострілецького взводу. У 1993 році став командиром мотострілецького батальйону 6-ї дивізії Нацгвардії у Чугуєві, пізніше був командиром 72-й механізованою дивізією у Білій Церкві.

У 2009 році Сирський отримав звання генерал-майора, а у 2013 – посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ. Співпрацював з Північноатлантичним альянсом та був відповідальним за реформування армії України. У 2016 очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ та став генерал-лейтенантом, через рік став командувачем АТО.

У 2019 році Сирського призначили командувачем Об'єднаних сил на території проведення військової операції на сході України, пізніше у тому ж році став Командувачем Сухопутних військ.

Звання генерал-полковника отримав у 2020 році.

Сирський був командиром під час боїв поблизу Дебальцевого, Вуглегірська та сіл Рідкодуб і Логвінове. Брав участь у відведенні військ з оточення у Дебальцевому.

З початку повномасштабного вторгнення відповідав за оборону Києва, пізніше став командувачем Східного угруповання військ ОСУВ "Хортиця". Планував контрнаступальну операцію в Харківській області у 2022 році. Пізніше очолював Бахмутський напрямок.

8 лютого 2023 року Олександр Сирський призначений Головнокомандувачем ЗСУ.

Оператитвне досьє

Від початку зброїної агресії РФ проти України у 2014 році Сирський став керівником штабу Антитерористичної операції.

Брав участь у боїях під Дебальцевим, у Вуглегірську, селах Рідкодуб та Логвінове.

Також приймав участь у виведенні українських військових з оточення у Дебальцевому.

На той момент командував близько 4,5 тис. військових, яким протистояли майже 20 тис. російських військових злочинців.

Сформована Сирським група "Барс" прикривала вихід ЗСУ з міста у лютому 2015 року.

За бої на Дебальцевському плацдармі Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

З 2016 року очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, що координував оперативні дії українських військових формувань на Донеччині та Луганщині.

У 2017 Сирський став командиром всієї АТО, яку згодом змінили на Операцію об'єднаних сил.

З перших днів повномасштабної агресії РФ Олександр Сирський очолив оборону Києва. Він вважає, що захистити столицю вдалося завдяки ретельному плануванню.

За успішну оборону Києва Олександр Сирський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а 5 квітня 2022 року відзначений званням Героя України.

Надалі Сирський став командувачем Східного угруповання військ ОСУВ "Хортиця", яке відповідає за ділянку фронту на Харківському, Ізюмському, Лиманському, Лисичанському, Курахівському, Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському напрямках.

Олександр Сирський спланував контрнаступальну операцію на Харківщині восени 2022. Ворог готувався до оборони на Херсонському напрямку, тому дії ЗСУ на територіях Харківської області були для нього несподіванкою.

Довідка: Президент Володимир Зеленський озвучив власні очікування від нового головкома ЗСУ Олександра Сирського, який на цій посаді замінив генерала Валерія Залужного.

Глава держави зазначив, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у першу чергу має надати детальний план військових дій протягом 2024 року. Зеленський зазначив, що у плані має бути врахована реальна ситуація на полі бою у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Він також підкреслив, що новий головком повинен буде забезпечити надання кожній бригаді ЗСУ на передовій сучасної західної техніки.

Президент звернув увагу на необхідності справедливого розподілу західної зброї серед бригад на передовій.

Глава держави також не обійшов увагою Авдіївку на Донеччині, яка залишається наразі чи не найгарячішою точкою фронту. Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні, - підкреслив Зеленський.

Також президент додав, що нове військове керівництво має віришити питання із надмірною та невиправданною чисельністю складу штабів.

Зеленський також покладає на нового головкома ЗСУ задачі із створення та реалізації ефективного механізму проведення ротації.[1]