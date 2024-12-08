Сергій Биков, політичний консультант

2024-12-08 12:06

Народився 22 січня 1993 в Києві, в сім'ї держслужбовця.

Освіту здобував у КНУ імені Тараса Шевченка (стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки) та в НПУ ім М.П. Драгоманова (політологія).

Політконсультант, блогер.

Співробітництво з Віктором Медведчуком і ОПЗЖ

ЗМІ містять багато новин про «роботу Бикована Медведчука та ОПЗЖ». Як повдрмляє сам сергі Биков, "претензія, яку намагаються просунути – нібито я працював на Віктора Медведчука та партію ОПЗЖ. Це – свідома дезінформація. Я ніколи не співпрацював із Медведчуком чи політичними силами, які просували проросійський порядок денний. Навпаки моя позиція завжди була і залишається послідовно проукраїнською.

Ще у 2014 році, коли росія вперше розпочала агресію проти нашої держави, я публічно зосереджував увагу на незаконну анексію Криму, закликав покарати сепаратистів, наполягав на арешті осіб, причетних до тимчасової окупації частини українських земель. Вже тоді я публікував дописи, де прямо називав так звані «вибори» в «лднр» фікцією та виступав проти будь-якого надання ОРДЛО особливого статусу. Б

В 2021 році привітав рішення влади про санкції проти медведчуківських каналів, які поширювали кремлівську дезінформацію.

У 2022 році почав здобувати третю вищу освіту за спеціальністю «Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки» у КНУ ім. Т.Шевченка, яку закінчив із відзнакою. Тема моєї дипломної роботи – «Шляхи підвищення ефективності протидії деструктивним інформаційним впливам», також проходив практику у Центрі протидії дезінформації при РНБО, розробляв аналітичні рекомендації щодо посилення політики «єдиного голосу».

У 2023 році пройшов спеціальні перевірки та вступив на державну службу у Міністерство молоді та спорту України, де очолював напрямок комунікацій Міністерства до кінця листопада 2024 року.

Окремі сайти поширюють фейк, ніби Биков називав Революцію Гідності «державним переворотом». Биков каже, що це -чергова брехня.

Про сім’ю

Про родину Сергі Биков повідрмляє наступне: "В тг-каналах озвучують ще більш абсурдні закиди: нібито мій батько – російський військовий, а мій дід – радянський генерал, що моя сестра працювала на дипломатичній службі в Австрії. Це все брехня.

Мій батько, Сергій Олексійович Биков, з 1980-х років постійно проживав і працював в Україні на різних державних посадах у центральних та місцевих органах влади, від Львівського обласного фінансового управління до валютно-кредитної ради при Кабінеті Міністрів України, був радником Президента УСПП Анатолія Кінаха. До самої смерті у 2021 році він був членом Національної спілки журналістів України та видавцем українсько-німецького журналу «Partnerschaft-Партнерство». Мій дід справді був військовослужбовцем у радянські часи, але я з ним ніколи не був знайомий та жодного разу не спілкувався. Похований він був в Ірпені, а його могилу знищили російські військові на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Моя сестра понад 12 років постійно проживає в Австрії, має власну сім’ю та двох дітей. Вона ніколи не працювала на дипломатичній чи будь-якій державній службі – ані в Україні, ані в інших країнах. Інші твердження – абсолютна брехня".

Про професійний шлях

Розпочинав кар’єру ще у 14-річному віці як фото-журналіст у видавничому проєкті свого батька. Згодом стажувався на телеканалі TVi як тележурналіст. Працював радником у «Інституті української політики», у 2015-2016 роках співпрацював із командою Бориса Колеснікова як політичний консультант.

У різні роки надавав консалтингові послуги різним політикам, вів виборчі кампанії, очолював ГО «Інститут публічної політики та консалтингу “ІНПОЛІТ”».

Із 2018 до 2020 року консультував ВО «Батьківщина» в експертному середовищі. У 2020-му я долучався до комунікаційної команди Офісу Президента України, де був волонтером-консультантом. Пізніше співпрацював з Міністерством фінансів на громадських засадах. З листопада 2020 до лютого 2022 року брав участь у консультаціях щодо комунікацій програми «Велике будівництво». Із 2023 року працював на державній службі у Міністерстві молоді та спорту України, був офіційним спікером, зокрема під час Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року, у тому числі, був речником Українського дому Volia Space на Олімпійських іграх безпосередньо у Парижі.

Команда Міністерства разом з партнерами налагодили ефективну співпрацю із журналістами-розслідувачами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами, аби відсторонити росіян від участі в Олімпійських іграх. Також у співпраці з Центром Протидії Дезінформації РНБО та стейкхолдерами сформували базу даних російських агентів гібридного впливу у спорті, яка опублікована на сайті Мінмолодьспорту та порталі war-sanctions.gur.gov.ua/

Зараз Биков працює в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.