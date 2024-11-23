Реформа МСЭК: семейные врачи получат новые полномочия по установлению инвалидности

Правительство Украины приняло решение о кардинальном реформировании системы медико-социальной экспертизы (МСЭК).
Об этом 22 ноября сообщила журналистка Ирина Полякова в своем аналитическом обзоре.
"Необходимость реформировать систему в стране ярко показал скандал с хмельницкими прокурорами-инвалидами и другие неприятные истории, которые стали известны в последнее время", - отмечает эксперт.
По новым правилам, которые вступят в силу с 2025 года, оценка функционирования человека будет проводиться на базе многопрофильных больниц, а не в помещениях МСЭК. В стране планируется создать около 300 таких медучреждений с равномерным территориальным распределением.
"Отныне оценивать повседневное функционирование человека будут не отдельные структуры в помещении МСЭК, а медицинские специалисты на базе многопрофильных больниц", - поясняет Полякова.
Существенно упростится процедура установления инвалидности. Семейный врач сможет направлять пациента на медицинское оценивание без прохождения врачебно-консультативной комиссии. Более того, не нужно будет ждать 120 дней больничного - оценивание можно будет проходить сразу после установления диагноза.
Важным нововведением станет полная цифровизация процесса. "Все решения и выводы экспертов будут фиксироваться в электронной системе", - подчеркивает журналистка. При этом состав экспертной команды не будет постоянным, а будет формироваться индивидуально для каждого пациента.
Для лиц с пожизненным статусом инвалидности все права и льготы сохранятся. Тем, кому необходим повторный осмотр, срок продлят на полгода. Изменения пока не касаются детей с инвалидностью - для них сохраняется прежняя система.