Жизнь Реформа МСЭК: семейные врачи получат новые полномочия по установлению инвалидности

2024-11-23 12:30

Правительство Украины приняло решение о кардинальном реформировании системы медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Об этом 22 ноября сообщила журналистка Ирина Полякова в своем аналитическом обзоре.

"Необходимость реформировать систему в стране ярко показал скандал с хмельницкими прокурорами-инвалидами и другие неприятные истории, которые стали известны в последнее время", - отмечает эксперт.

По новым правилам, которые вступят в силу с 2025 года, оценка функционирования человека будет проводиться на базе многопрофильных больниц, а не в помещениях МСЭК. В стране планируется создать около 300 таких медучреждений с равномерным территориальным распределением.

"Отныне оценивать повседневное функционирование человека будут не отдельные структуры в помещении МСЭК, а медицинские специалисты на базе многопрофильных больниц", - поясняет Полякова.

Существенно упростится процедура установления инвалидности. Семейный врач сможет направлять пациента на медицинское оценивание без прохождения врачебно-консультативной комиссии. Более того, не нужно будет ждать 120 дней больничного - оценивание можно будет проходить сразу после установления диагноза.

Важным нововведением станет полная цифровизация процесса. "Все решения и выводы экспертов будут фиксироваться в электронной системе", - подчеркивает журналистка. При этом состав экспертной команды не будет постоянным, а будет формироваться индивидуально для каждого пациента.

С 2026 года процесс оценивания будет проходить с обязательной видеофиксацией. Также создается Центр оценки функционального состояния лиц для проверки обоснованности решений экспертов и рассмотрения апелляций.

Для лиц с пожизненным статусом инвалидности все права и льготы сохранятся. Тем, кому необходим повторный осмотр, срок продлят на полгода. Изменения пока не касаются детей с инвалидностью - для них сохраняется прежняя система.