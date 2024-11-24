ВОЙНА В Украине Без "бусификации" и МСЭК: как могут изменить законы по мобилизации в Украине

2024-11-24 10:30

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, не смог кардинально изменить ситуацию с набором новых военнослужащих в ВСУ. Военные и дальше отмечают, что на фронте не хватает людей, недавно проблему признал и президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Слово и Дело. Глава государства заявил о необходимости "несколько скорректировать" нормы закона, вызвавшие недовольство в обществе и среди военных.

Хотя деталей президент не раскрыл, в Министерстве обороны уже анонсировали, в частности, планы отказаться от практики "бусификации".

В настоящее время в Украине планируется изменить процесс бронирования военнообязанных, урегулировать отдельные вопросы отсрочки от мобилизации и ликвидировать МСЭК, в частности, из-за выявленных коррупционных схем, использовавшихся уклонистами.

Новые правила бронирования от мобилизации

После проведения аудита, выявившего злоупотребление при бронировании работников, правительство объявило об изменении правил бронирования военнообязанных с 1 декабря. Главное нововведение – процесс бронирования теперь будет осуществляться исключительно через портал Дія.

Для получения статуса "критического" и права на бронирование сотрудников предприятие должно соответствовать двум основным критериям:

отсутствие задолженности по выплате зарплаты;

средняя заработная плата на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальных (20 тысяч гривен).

Еще один критерий директор предприятия выбирает самостоятельно из постановления Кабмина:

общая сумма уплаченных налогов и сборов превышает 1,5 млн евро;

годовые поступления предприятия в иностранной валюте составляют не менее 32 млн евро в эквиваленте;

предприятие имеет важное значение для национальной экономики или удовлетворения потребностей местного общества;

предприятие признано стратегически важным для экономики и безопасности государства в соответствии с официальным перечнем;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

средняя зарплата работников не ниже средней в регионе;

статус резидента Дія.City.

Кроме того, запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих соответствующих военно-учетных документов.

Отсрочка от мобилизации

Верховная Рада приняла два законопроекта, которые предусматривают изменения в отношении отсрочек от мобилизации.

Во-первых, мобилизации не будут подлежать женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, дети, родители, братья или сестры) погибли или пропали без вести во время войны при особых обстоятельствах, ранее понятие "при особых обстоятельствах" не было отмечено.

Во-вторых, лиц, находившихся в плену из-за вооруженной агрессии, смогут призывать на службу исключительно на добровольной основе.

Прекращение работы МСЭК

Верховная Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект о ликвидации МСЭК. Документ вносит изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Понятие вывода МСЭК предлагают заменить выводом экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека, который будет предоставляться в следующих случаях:

для подтверждения необходимости постоянного ухода за членами семьи военнослужащего (больной женой, мужем, ребенком или родителями);

(больной женой, мужем, ребенком или родителями); для установления оснований увольнения с военной службы, если уход необходим за одним из родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;

для ухода за членом семьи второй степени родства, имеющего инвалидность I или II группы.

Этот вывод также станет обязательным для предоставления отсрочки от мобилизации.