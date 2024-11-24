Без "бусификации" и МСЭК: как могут изменить законы по мобилизации в Украине

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, не смог кардинально изменить ситуацию с набором новых военнослужащих в ВСУ. Военные и дальше отмечают, что на фронте не хватает людей, недавно проблему признал и президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Слово и Дело. Глава государства заявил о необходимости "несколько скорректировать" нормы закона, вызвавшие недовольство в обществе и среди военных.
Хотя деталей президент не раскрыл, в Министерстве обороны уже анонсировали, в частности, планы отказаться от практики "бусификации".
В настоящее время в Украине планируется изменить процесс бронирования военнообязанных, урегулировать отдельные вопросы отсрочки от мобилизации и ликвидировать МСЭК, в частности, из-за выявленных коррупционных схем, использовавшихся уклонистами.
Новые правила бронирования от мобилизации
После проведения аудита, выявившего злоупотребление при бронировании работников, правительство объявило об изменении правил бронирования военнообязанных с 1 декабря. Главное нововведение – процесс бронирования теперь будет осуществляться исключительно через портал Дія.
Для получения статуса "критического" и права на бронирование сотрудников предприятие должно соответствовать двум основным критериям:
Еще один критерий директор предприятия выбирает самостоятельно из постановления Кабмина:
Кроме того, запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих соответствующих военно-учетных документов.
Отсрочка от мобилизации
Верховная Рада приняла два законопроекта, которые предусматривают изменения в отношении отсрочек от мобилизации.
Во-первых, мобилизации не будут подлежать женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, дети, родители, братья или сестры) погибли или пропали без вести во время войны при особых обстоятельствах, ранее понятие "при особых обстоятельствах" не было отмечено.
Во-вторых, лиц, находившихся в плену из-за вооруженной агрессии, смогут призывать на службу исключительно на добровольной основе.
Прекращение работы МСЭК
Верховная Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект о ликвидации МСЭК. Документ вносит изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Понятие вывода МСЭК предлагают заменить выводом экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека, который будет предоставляться в следующих случаях:
Этот вывод также станет обязательным для предоставления отсрочки от мобилизации.