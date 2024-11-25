Спорт Мадридский Реал всерьез заинтересовался защитником Сборной Украины

2024-11-25 13:32

В услугах украинца Ильи Забарного выразил заинтересованность еще один европейский гранд. Как сообщает издание Defensacentral, защитник Борнмута и сборной Украины заинтересовал мадридский Реал. Илья подходит под заданный руководством клуба вектор трансферной политики.

Впрочем, пока трансфер выглядит нереалистично, поскольку, «сливочные» не готовы удовлетворять запросы Борнмута, который хочет получить не менее 60 миллионов евро за одного из своих лидеров. Источник, однако, отмечает, что в течение нескольких месяцев ситуация может измениться.

За 22-летним центрбеком следит звездный скаут столичного клуба Хуни Калафат, который привел в клуб Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде, Родриго и многих других звезд.